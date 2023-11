Storitve

Storitve razsvetljave, ki podpirajo potrebe vašega podjetja.

Rešitve in storitve razsvetljave Philips vam prinašajo bistre zamisli in nasvete ter pametno izvajanje za izpolnjevanje vaših zahtev glede razsvetljave in poslovnih potreb. Razdeljene so na tri storitve: strokovne storitve, upravljane storitve in storitve za življenjski cikel.